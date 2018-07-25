Семья из Пензы отправится на всероссийский фестиваль по скалолазанию

В России 11 августа отметят День физкультурника. Это праздник преподавателей физической культуры, тренеров, студентов, выпускников профильных учебных заведений и просто людей, которые по жизни следуют девизу «В здоровом теле - здоровый дух». В Пензе - немало приверженцев здорового образа жизни.

Для Лесицких превратить вечернюю прогулку в тренировку - уже привычное дело. По команде главы семьи дети выполняют различные упражнения на силу, выносливость и ловкость.

Когда они выходят на спортплощадку, то не пустует ни один турник. Старшая дочь, Каролина, соревнуется в подтягиваниях, и ни с кем-нибудь, а с мамой.

Опыт берет верх. Ведь Евгения - не только многодетная мама, которая воспитывает шестерых детей, но и профессиональный тренер по скалолазанию. В семье ее считают вдохновителем и главным спортивным затейником. Однако Александр Лисицкий не отстает, он занимается туризмом и альпинизмом, этому же обучает на занятиях и всех желающих. За своих чад - гордость особая.

«Знаю, что у них есть определенная подготовка, поэтому, когда они лазят на «грибочки», отношусь к этому вполне спокойно. Иногда другие родители смотрят на такие маневры с опаской, из-за этого приходится останавливать своих, дети вокруг могут последовать их примеру, но это может быть чревато для них, так как они не подготовлены», - рассказал Александр Лисицкий.

Наравне с родителями дети не раз становились победителями различных спортивных состязаний, причем и всероссийского уровня. Для юных Лисицких многочисленные медали словно игрушки. Их интересно разглядывать и регулярно примерять.

«Дети привозили кубки со многих соревнований, но самые ценные, конечно, - полученные всей семьей», - сказала Евгения Лисицкая.

Сейчас Лисицкие готовятся покорять новые вершины. Они будут выступать на всероссийском фестивале на скалах в Краснодарском крае (6+). А маленькому Леониду упорные тренировки пока только снятся, в какой вид спорта отдать малыша, родители еще не решили, но уверены, что в такой семье сын непременно станет спортсменом.