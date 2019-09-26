Съемки пензенского фильма про Айвазовского пройдут в Феодосии

Секреты живописи и личной жизни Ивана Айвазовского раскроют в фильме (0+). Съемки для Музея одной картины проходят в Пензе. В планах - посетить Феодосию, там художник создал уникальную работу «Приморский город. Вид Ялты». Загадочное появление этой картины в пензенской картинной галерее и послужило поводом для создания фильма.

На юбилейном обеде в свою честь Иван Константинович каждому гостю сделал памятный собственноручно приготовленный подарок. Этот момент из жизни художника стал первой сценой на съемках фильма. «Секретные краски Айвазовского» - кинокартина о творчестве и личной жизни живописца. В ней же постараются и раскрыть тайну появления в пензенской картинной галерее работы «Приморский город. Вид Ялты» 1866 года. Для этого создатели фильма отправятся в город, где ее писал художник.

«Мы хотели прикоснуться к секретам создания блестящих картин непревзойденного Айвазовского, немного раскрыть их. Конечно, мы будем снимать не только в Пензе, главное - поедем в Феодосию со съемочной группой, в ближайшее время отправляемся, чтобы прочувствовать атмосферу, ауру этого дома и попытаться воссоздать ее потом на экране», - рассказала автор сценария документально-художественного фильма «Секретные краски Айвазовского» Лариса Трушина.

Премьера запланирована на конец ноября 2019 года, а экспонироваться картина «Приморский город. Вид Ялты» будет в течение года в Музее одной картины.