Семерых пензенцев будут судить за продажу контрафактных сигарет

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, семь пензенцев с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года торговали сигаретами с поддельными акцизами.

Контрафактные сигареты они распространяли на рынках Пензенской области, записывая их в документах как конфеты. Склады с нелегальным товаром находились в Пензе, Каменском, Сердобском и Кузнецком районах.

Всего полицейские изъяли около 600 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами, 8 млн рублей, а также 10 грузовиков, на которых перевозили товар.

Расследование уголовного дела продолжалось около двух лет. Сообщникам может грозить до 12 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».