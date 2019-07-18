Семерых пензенцев будут судить за продажу контрафактных сигарет

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18 июля 2019, 13:02Криминал
В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по факту торговли поддельными сигаретами.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, семь пензенцев с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года торговали сигаретами с поддельными акцизами.
Контрафактные сигареты они распространяли на рынках Пензенской области, записывая их в документах как конфеты. Склады с нелегальным товаром находились в Пензе, Каменском, Сердобском и Кузнецком районах.
Всего полицейские изъяли около 600 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами, 8 млн рублей, а также 10 грузовиков, на которых перевозили товар.
Расследование уголовного дела продолжалось около двух лет. Сообщникам может грозить до 12 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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