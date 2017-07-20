Семенов принял участие в совещании с замглавы Минстроя Мавлияровым

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20 июля 2017, 15:06Политика
Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов принял участие в совещании с регионами в режиме видеоконференции, которое провел замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.
Как пояснили в пресс-центре облправительства, участники совещания обсудили ситуацию с объектами капитального строительства, расположенными в зоне минимальных расстояний от магистральных трубопроводов.
Мавлияров сообщил о необходимости систематизировать данные о количестве подобных зданий и сооружений.
«Сегодня нам необходимо понять, сколько объектов капстроительства оказалось в зонах особого регулирования и как затрагиваются интересы населения на таких территориях, нужно оценить необходимость вмешательства или сноса объектов, которые в этой зоне оказались. Тогда мы сможем правильно принимать решения по всем нашим территориям с особыми условиями использования», - подчеркнул он.
Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов отметил, что в регионе уже ведется работа в данном направлении, и есть результаты.
Глава региона Иван Белозерцев провел ряд встреч с руководством ПАО «Транснефть», по их итогам были достигнуты договоренности по обеспечению безопасности жилых домов, располагающихся в охранной зоне нефтепровода рядом с Кузнецком, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Также было принято решение о создании защитных сооружений и замены участков магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, которые выработали нормативный срок эксплуатации.
«Это позволит жителям домов, попавших в охранную зону, остаться в местах своего проживания, и обеспечит безопасность объекта», – пояснил зампред правительства.
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