18 января 2017, 19:05Общество Семена Вахштайна с юбилеем поздравили представители власти Живая легенда пензенской журналистики, шеф-редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн продолжает принимать поздравления с 70-летием. В среду, 18 января, в здании телерадиокомпании «Экспресс» юбиляра поздравляли не только коллеги по творческому цеху, но и представители власти.

Без пафоса и шума. С юбилеем поздравили старейшего журналиста телерадиокомпании «Экспресс» Семена Вахштайна не только коллеги, но и первые лица города и области. На днях шеф-редактору радиостанции «Эхо Пензы» исполнилось 70 лет.



«Очень приятно, что этот юбилей встречаешь в своем славном коллективе, в кругу близких друзей. Тебя же можно отнести к плеяде тех журналистов, которых всегда считали настоящими профессионалами, королями своего жанра», - обратился к юбиляру председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Вы всегда оставались профессионалом. Очень важно для журналиста, для человека, который занимается именно своей деятельностью, в этом направлении оставаться всегда верным и преданным народу. Именно это можем сказать о вас», - сказал глава г. Пензы Валерий Савельев.

«Благодарим за многолетний труд, за активную жизненную позицию, и, конечно, за сохранение традиций нашей региональной журналистики», - сказала заместитель начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олеся Вишнякова.

Гости вместе с юбиляром вспомнили истории из прошлого пензенской журналистики. Вот, например, одно из воспоминаний из профессиональной жизни Семена Вахштайна.



«Я хотел вспомнить эпизод, свидетелем которого был уважаемый Валерий Кузьмич. Мы спускаемся по лестнице после эфира, господин Вечкасов, товарищ Вечкасов меня спрашивает: «Слушай, а кто разрешил на государственном радио открыть частную студию?». Я: «Как частную студию?» Он: «Ну, ты такие вопросы задаешь!» - поделился воспоминанием Семен Вахштайн.

После всех сказанных слов гостей и именинника ждал праздничный торт и чай.

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