Семь пензенцев удостоились медицинской награды региона

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11 июня 2019, 19:26Общество
Тысячи спасенных жизней и выздоровевших пациентов. Пензенских медиков поздравили с профессиональным праздником, который будут отмечать 16 июня. Церемония чествования лучших представителей профессии и праздничный концерт состоялись в киноконцертном зале «Пенза». Там же лучшим медработникам впервые вручили премию, учрежденную в 2019 году губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.
Сурия Балькова работает фельдшером малотруевской врачебной амбулатории больше 30 лет. Она родилась и выросла в селе и, окончив кузнецкое медицинское училище, вернулась в родные края, чтобы помогать людям. Признается: знала, что будет нелегко работать в районе, но еще ни разу не пожалела о своем решении.
«Работаем день и ночь. Вызов есть - идешь. Как откажешься от больного, правильно? У нас ни праздников, ни отгулов, ни выходных. В селе всегда тяжело работать, но ко всему привыкаешь», - рассказала она.
В благодарность за внимание и заботу пациенты Сурии Фуатовны отдали голоса за любимого фельдшера в рамках областного конкурса на сайте регионального министерства здравоохранения. И вот, Сурия Балькова удостоилась премии в номинации «Лучший земский фельдшер».
«Радостные ощущения. Как будто помолодела на 20 лет. Хочу работать и еще раз выиграть эту номинацию», - сказала она.
«Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!». Название областного конкурса на главную региональную медицинскую награду лучше всего передает ощущения пациентов, которым помогают пензенские врачи. Премию, учрежденную губернатором Пензенской области, в 2019 году вручили впервые. Ее в различных номинациях удостоились семь человек.
«Вы видите и горе, и трагедию, и родных, и близких, когда люди уходят из жизни. Но чаще всего - радостные глаза людей, которых вам удается спасти, оказать помощь, вылечить, поставить на ноги. Люди вам за это благодарны. Это тяжелейший труд. Я кланяюсь вам за вашу работу», - сказал глава региона.
Слова признательности пензенским медработникам звучали от коллег, пациентов, наставников и учеников. Как признаются сами врачи, это и есть самая ценная награда. Когда видишь, как счастлив и благодарен пациент, которому ты смог помочь, тогда день и становится по-настоящему праздничным.
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