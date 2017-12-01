03 декабря 2017, 14:18Общество Сельские специалисты получают поддержку на улучшение жилищных условий 49 семей в разных уголках Пензенской области в этом году воспользовались соцвыплатой на улучшение жилищных условий. Это стало возможным благодаря реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий". В 2017 году объем финансирования федерального проекта в регионе составил более 40 миллионов рублей.

Жизнь в селе по степени комфорта не должна уступать городской. Это - главная задача федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий", которая действует с 2014 года. Пензенская область вступила в нее одной из первых в стране. А одним из первых в регионе - Городищенский район. За три года жилищные условия здесь улучшили 18 семей. Три из них получили социальную выплату на приобретение готовых жилых домов, а 15 - на строительство.

Юсеф Дебердеев - в числе тех, кому федеральная программа помогла воплотить свою мечту в жизнь. Свой большой двухэтажный дом с просторными комнатами в селе Средняя Елюзань мужчина начал строить в 2015 году. Сейчас дом практически готов.

Юсеф - ветсанитар. Эта профессия - одна из самых востребованных в животноводстве. Именно поэтому вопрос, сможет ли молодой специалист стать участником программы по развитию села, даже не возник. Работники сельского хозяйства до 35 лет - в приоритете.

«Хочется, чтобы село не теряло тех работников, которых в свое время обучали, чтобы они оставались в селах. Если у них будет свой дом, то они останутся жить в населенном пункте», - считает Равиль Кадеров, заместитель главы администрации сельсовета с.Средняя Елюзань Городищенского района.

Молодые специалисты, планирующие улучшить жилищные условия, могут претендовать на финансирование в размере до 70% от стоимости нового жилья или его строительства.

А еще это молодые семьи, работающие или желающие начать трудовую деятельность в сельской местности, и даже студенты последних курсов, если они как специалисты необходимых в селах.

«В 2017 году у нас поддержку получили четыре семьи - две из них использовали социальную выплату на строительство, и двое - на покупку и выплату. По состоянию на сегодняшний день, в очереди на социальную выплату в рамках данной программы стоят пять семей», - рассказала Ирина Горбачева, старший эксперт по жилищным программам управления социальной защиты администрации Городищенского района.

Всего в регионе за три года жилье получили 264 сельские семьи. Общий объем финансирования составил около 200 миллионов рублей, больше половины из них - из федерального бюджета.

Программа "Устойчивое развитие сельских территорий" решает и другие задачи - это газификация, водоснабжение, реконструкция ФАПов, благоустройство. Так, например, за 2017 год в Пензенской области в рамках реализации программы было построено более 20 километров дорог. Участие в масштабном проекте продолжится и в 2018 году. Пока известно, что программа рассчитана до 2020 года



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