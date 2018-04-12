Село Пригородное тонет – местные жители

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12 апреля 2018, 13:02Общество
В Сердобском районе Пензенской области вода затапливает дома. Об этом в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс» рассказал местный житель.
«В поселке Пригородное с конца прошлой недели началась подниматься вода в реке Сердобе. Уже затоплен почти весь поселок. Жители в панике спасают мебель, поднимают все в доме, поднимают домашних животных, выпустили собак, чтобы те не утонули. К сожалению, от города Сердобск не поступает никакой помощи бедным жителям.
Такой паводок будет сродни паводку 1994 года, а, может быть, и больше. Тогда был затоплен практически весь поселок.
От Пензы приехали сегодня МЧС и разбили палатки на мосту. По словам очевидцев, лед встал на заторе.
Из-за подъема воды у всего населения грозятся отключить воду и свет. У многих в домах стоят на отоплении счетчики, которые работают от света. В итоге город хочет оставить поселок и без отопления! Люди остаются тонуть в полной темноте и холоде!
Также, по словам очевидцев, предприниматель, заведующий автобусами в городе, стал прокладывать на дороге в Тупор дорогу. Возит песок и щебень. От этих работ, вода начала поднимать гораздо быстрее и топить улицы, которые до этого были еще сухими!
Просим власти Пензы помочь району! Фото сделаны 10 апреля. Сейчас уровень воды и количество затопленных домов увеличилось в разы», - рассказал автор жалобы.
Информагентство направило по этому поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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