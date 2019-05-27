Сел за руль под наркотиками. Пензенец получил срок за смертельное ДТП

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27 мая 2019, 15:06Происшествия
41-летнего жителя Пензы осудили за смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 2 июня 2018 года мужчина под действием наркотиков ехал на высокой скорости за рулем Lada Granta. На проспекте Строителей он сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных в результате ДТП травм.
Пензенцу назначили три года в колонии-поселении и лишили его водительских прав на два с половиной года. Помимо этого, он должен будет заплатить сыну погибшей 600 тысяч рублей.
Мужчина не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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