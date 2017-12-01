«Секретный миллионер» подарил деньги пензенской мастерской

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03 декабря 2017, 17:41Общество
Популярный проект телеканала "Пятница" "Секретный миллионер. Наследники" добрался до Пензы. В нашем городе перевоплощение из представителя "золотой молодежи" в рядового жителя страны прошел Антон Нусинов - пасынок Виктора Дробыша.
По правилам программы, парень провел в Пензе несколько дней без кредитных карт и помощи родителей. В Пензе Антон успел поработать в нескольких местах: грунтовщиком на стройке и уборщиком на ферме. Богатый наследник освоил и гончарное производство.
«Молодой человек безумно вежливый, впитывающий все, что ему говорят. Он на все реагировал очень классно - с таким теплом каким-то, с пониманием. Ему все было интересно. Столько вопросов задавал, во все вникал. Старался», - рассказала Людмила Тимакова, генеральный директор инклюзивной гончарной мастерской "Капля солнца".
За четыре дня Антон нашел людей, которые нуждались в помощи. Продав коллекционные часы, парень приобрел специальный тренажер для реабилитационного центра, а также помог инклюзивной гончарной мастерской "Капля солнца".
Руководители творческой студии получили в подарок сто тысяч рублей и экструдер для замешивания глины.
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