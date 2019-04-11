Сделка не состоялась. Пензенец пытался дать женщине-полицейскому 15 тысяч рублей

22-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области осудили за покушение на дачу взятки дознавателю и кражу.

По данным следствия, утром 13 марта молодой человек находился в отделе полиции, он предложил дознавателю взятку за закрытие уголовного дела по факту кражи велосипеда. Для этого он положил под уголовное дело, лежащее на рабочем столе сотрудницы полиции, 15 тысяч рублей. Она отказалась от получения денег и сообщила о попытке дачи взятки в дежурную часть.

В результате молодому человеку назначили два года лишения свободы условно. Деньги за велосипед он вернул владельцу.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».