Сделка купли-продажи закончилась для пензячки смертью от удушья

В Пензе завершено расследование убийства. Оно случилось на почве имущественного конфликта. Убийца и убитая знали друг друга, в итоге это знакомство закончилось трагедией.

В ходе следственного эксперимента мужчина показал и рассказал, как спустил в погреб потерявшую сознание женщину, перед этим связав ее и воткнув в ротовую полость кляп. Но из-за него она не могла даже дышать. На следующее утро вернувшийся в квартиру мужчина обнаружил бездыханное женское тело. Именно кляп спровоцировал асфиксию, отметили впоследствии судмедэксперты. А следователи установили, что погибшая сдавала свое жилье.

«Оперативники установили, что незадолго до происшествия у нее арендовала дом приехавшая из другого региона семья. Когда они уехали, глава семейства высказал намерение купить жилье», - рассказал заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

О пропаже женщины заявили родственники. Полицейские нашли ее в той самой сдаваемой квартире в погребе, засыпанной землей. Так убийца собирался спрятать жертву, но вскоре на его след вышли люди в погонах. Оказалось, что именно он был новым квартиросъемщиком. И знал, что собственница квартиры собирается продать жилплощадь.

«Хозяйка предложили ему выкупить данное помещение. Мужчина согласился. Они встретились 26 июня, он передал ей часть денежных средств, после чего решили отметить заключение сделки распитием спиртного. В процессе общения и изучения документов на квартиру мужчина решил отказаться от выгодного вложения и потребовал вернуть ему деньги», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Женщина отказалась это сделать. За что уже через несколько минут поплатилась - на ее шею был накинут электропровод, от чего она потеряла сознание. Мужчина взял свои деньги и в придачу две банковские карты хозяйки.

Следователи выяснили, что он ранее привлекался к ответственности за кражи, разбой и угоны. Теперь ему придется отвечать по статье «Убийство». Обвинение предъявлено. Следствие продолжается.