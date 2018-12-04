Сделавший тату пензенец заразился ВИЧ

За девять месяцев 2018-го в Пензенской области зарегистрировали 410 новых случаев заражения ВИЧ, это больше на 0,45%, чем за аналогичный период прошлого года.

Заболеваемость выросла на 11 территориях, больше всего - в Каменском, Нижнеломовском, Мокшанском и Тамалинском районах. В Пензе заболеваемость, напротив, снизилась на 16,2%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечено, что случаев заражения при проведении медицинских манипуляций не выявлено. Однако специалисты зарегистрировали одно заражение ВИЧ при нанесении татуировки.

Роспотребнадзор напоминает гражданам, что сдать анализ на ВИЧ можно бесплатно и конфиденциально в поликлиниках по месту жительства, а также в Центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Пенза, пр. Победы, 122, телефон 54-81-65, пишет ИА «Пенза-Пресс».