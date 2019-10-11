Сделаем город чище. Пензенцев приглашают выйти на субботник

В Пензе проходит месячник по благоустройству, в рамках которого 12 октября состоится субботник (0+).

В пресс-службе горадминистрации отметили, что, помимо уборки территорий от мусора и листвы, в районах Пензы высадят деревья.

Муниципальные служащие также примут участие в мероприятии, они будут наводить порядок в прибрежной зоне, в сквере 40-летия Победы, на территории у стадиона «Спартак» на Шуисте, набережной реки Суры в районе улицы Злобина, лесополосе по улице Измайлова, возле Дворца детского и юношеского творчества, на выезде из Пензы в районе улицы Ульяновской, в Междуречье, на участках улиц Жемчужной, Карпинского, Мира, Сборной, Ульяновской, Калинина, Попова, Лермонтова и других.

Администрация Пензы приглашает всех принять участие в работах по благоустройству общественных и дворовых территорий.

«Общими усилиями сделаем город чище и красивее», - призвали пензенцев в мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».