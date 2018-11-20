Счетная палата РФ проверит, как в Пензенской области используют дотации

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20 ноября 2018, 19:54Общество
Счетная палата России проверит, насколько результативно в Пензенской области используют дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований. Об этом стало известно в ходе переговоров главы региона Ивана Белозерцева с инспекторами Счетной палаты страны.
Проверке подвергнется, в первую очередь, закрытый город Заречный. Кроме того, эксперты Счетной палаты оценят эффективность освоения субсидий на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды за 2017-й и неполный 2018-й годы.
«Стремимся к тому, чтобы правильно готовили проектно-сметную документацию, проводили конкурсы в соответствии с законом, отслеживаем, чтобы в каждом районе объемы работ были выполнены своевременно», - сказала Иван Белозерцев.
Руководитель группы инспекторов Роман Ригер отметил, что Счетная палата уже работала в Пензенском регионе и схема взаимодействия отлажена, поэтому сложности не должны возникнуть. Проверка будет проходить в открытом режиме.
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