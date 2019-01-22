Сборные «Экспресса» и УФСИН сыграли товарищеский матч по мини-футболу

Футбольная команда телерадиокомпании «Экспресс» встретилась на игровом поле со сборной регионального управления федеральной службы исполнения наказаний. Хотя сотрудники ТРК уже сыграли не один десяток товарищеских матчей, подобная встреча была проведена впервые. Для сотрудников УФСИН игра стала символичной. В марте ведомство будет отмечать 140-летие со дня основания.

Физическая подготовка для сотрудников управления - одна из главных составляющих профпригодности. Тренировки для них - обязательное явление. Чего не скажешь о работниках телевидения и радио. Занятия спортом для них - это больше хобби. Поэтому встреча двух разнокалиберных команд на игровом поле была с одной стороны предсказуемой, с другой - таила интригу.

«В каждом подразделении есть команда, чтобы люди отвлеклись, адаптировались. Потому у нас не совсем простая служба, и мини-футбол помогает психологически разгрузиться», - сказал судья соревнований, ветеран уголовно-исполнительной системы Юрий Бабанов.

Счет перед перерывом - 3:3. Второй тайм стал более урожайным на голы, в общей сложности было забито 12 мячей. Опасные моменты во время игры возникали и у одних, и у других ворот, однако перевес в счете в итоге оказался в пользу хозяев - команды УФСИН. Результат игры - 10:8.

«Чтобы был результат, нужно заниматься спортом каждую неделю. Если раньше от игры получал больше удовольствие, то теперь и достижения радуют», - признался защитник команды по мини-футболу, менеджер по рекламе ТРК «Экспресс» Сергей Долгов.

Среди болельщиков были не только сотрудники телерадиокомпании и управления федеральной службы исполнения наказаний. За ходом игры внимательно наблюдали дети.

«Важно, чтобы молодежь занималась спортом, потому что благодаря этому вырабатываются выносливость, терпение, учишься преодолевать себя», - отметил заместитель начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области Максим Михайлюк.

После церемонии награждения команды договорились встретиться вновь. Матч-реванш должен состояться (0+) в преддверии Дня защитника Отечества.