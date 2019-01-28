Сборная ТРК «Экспресс» выиграла кубок по мини-футболу

Команда «ТВ-Экспресса» стала чемпионом зимнего турнира по мини-футболу «В кругу друзей». Соревнования собрали более 50 любителей самой популярной игры с мячом. Состязания прошли во дворце спорта «Олимпийский» и длились почти пять часов. Организатором выступила телерадиокомпания.

В турнире приняли участие представители разных организаций - ТРК «Экспресс», областной драматический театр, компания «Мегафон», а также команды генерального спонсора соревнований - гипермаркетов «Лента» из двух городов - Пензы и Саранска.

«У нас своя сборная. Коллеги предложили, мы собрались и приехали», - сказал игрок команды «Лента» из Саранска Дмитрий Волонин.

Первыми на поле вышли команды «Экспресса» и пензенской «Ленты». С самого начала игры было много опасных моментов. Соперник остро атаковал, но голкипер сборной ТРК раз за разом отводил угрозу от своих ворот. Однако на восьмой минуте мяч все-таки оказался в воротах «Экспресса».

Все же телевизионщики смогли быстро отыграться. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Во втором тайме сотрудники телерадиокомпании решили больше не сдавать позиций. Итог матча - 4:2. И практически такого же результата игроки ТРК добивались каждую игру. Они переиграли со счетом 4:1 футболистов «Мегафона». Три мяча «Экспресс» забил в ворота гостей из Саранска, в то время как пропустил лишь однажды. Победили телевизионщики и деятелей искусства. Результат, как и в первом матче - 4:2. Таким образом, команда Экспресса завоевала чемпионский титул.

«Считаю, что главная победа в этом турнире - это возможность неформального общения с представителями совершенно разных организаций. Также это некий пример тем, кто сейчас находится дома, лежит на диване и смотрит телевизор. Присоединяйтесь, может, вы станете в 2020 году участником этого футбольного турнира», - сказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Кубок победителя у команды телевизионщиков - впервые. Памятные призы получили также лучшие игроки команд. Подарки достались и некоторым болельщикам - воспитанникам спортивной школы №8 вручили футбольные мячи от партнеров - компании Jogel.

«Конечно, такие мероприятия сплачивают коллектив, команду. Мы можем пообщаться в неформальной обстановке и познакомиться с другими компаниями из разных отраслей, привлечь бизнес-партнеров, провести время приятно и с пользой для здоровья», - отметил игрок команды «Мегафон» Никита Некраб.

Следующий турнир (0+) «В кругу друзей» планируют провести летом. В нем, уже можно сказать, по доброй традиции, примут участие любители пляжного футбола.