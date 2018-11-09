Сборная правительства Пензенской области сыграет в хоккей с журналистами

Представители ведущих теле- и радиокомпаний России выйдут на пензенский лед. На площадке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арены» команда «Российская пресса» встретится (0+) со сборной правительства Пензенской области.

Весной 2018 года пензенские чиновники провели похожий матч против сборной российских актеров. По словам организаторов, состав нашей команды практически не изменился. Капитаном в предстоящей игре вновь станет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В составе «Российской прессы» на пензенский лед выйдут Антон Верницкий, Денис Казанский, Роман Скворцов и многие другие.

«Результат - не важен, но шоу, которое мы готовим для зрителей, обязательно состоится и будет интересным», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Перед матчем журналисты посетят областную библиотеку имени Лермонтова, где примут участие в круглом столе, посвященном развитию медиапространства. Кроме того, конькобежец Евгений Лаленков встретится во дворце спорта «Рубин» со спортсменами отделения «шорт-трек».