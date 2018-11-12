Сборная правительства Пензенской области обыграла российских журналистов

Пензу посетили ведущие спортивные журналисты страны. Встреча с ними прошла в областной библиотеке имени Лермонтова. «Диалог на равных» вместе с корреспондентами местных СМИ длился около часа. А уже вечером знаменитые журналисты взяли в руки хоккейные клюшки. На лед команда «Российская пресса» вышла, чтобы сыграть со сборной правительства Пензенской области.

Команде правительства удалось распечатать ворота соперников на пятой минуте игры. В этот раз противником стали известные журналисты, которые вошли в состав команды «Российская пресса». Ненадолго поменять свое амплуа согласились более десяти корреспондентов федеральных телеканалов.

«Когда работа, не так потею, но здесь приходится иначе выкладываться. Так бы на коллег с работы срывался, а приходится на соперниках, но мы достаточно аккуратно играем», - рассказал участник товарищеского матча Антон Верницкий.

Журналисты не стали терять время и всего через пару минут поразили ворота соперников. Однако единицы на табло горели недолго. На первый перерыв команды уходили со счетом 2:1 в пользу команды регионального правительства.

«У нас одна стратегия - побеждать, атаковать, биться за шайбу и бросать ее в ворота», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

О силе и возможностях хоккейной сборной правительства Пензенской области корреспонденты не просто наслышаны. Денис Казанский, капитан команды журналистов, в 2017-м играл вместе с главой региона Иваном Белозерцевым.

«Он очень сильный соперник. По нему видно, что играет с хорошим запасом, может поднажать в любой момент. Но самое главное, чем отличаются мастера, это тем, что они и сами играют, и дают играть другим. Это очень важно, потому что мы не профессиональные игроки, а в составе соперников много таких ребят», - рассказал участник товарищеского матча Денис Казанский.

Второй период выдался не менее напряженным, чем первый. Большое количество передач и попыток взять ворота соперника буквально штурмом. Приложенные усилия оказались не напрасны: в начале двадцатиминутки Андрей Коновалов - участник команды «Российская пресса», смог сравнять счет - 2:2.

«Иные эмоции, нежели те, которые испытываешь во время репортажа. Потому что каждый выход на лед - это как праздник», - сказал он.

Товарищеские матчи со звездами спорта, телевидения, а также актерами в Пензе проходят третий год подряд. Гостям областного центра команда правительства не уступила ни разу. Этот матч с журналистами также закончился в пользу пензенцев - 7:4.