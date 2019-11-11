Сборная Пензенской области завоевала 4 медали на ЧР по плаванию

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11 ноября 2019, 13:04Спорт
В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. Представители Пензенской области несколько раз поднимались на пьедестал почета, однако золотых медалей так и не завоевали.
В комбинированной эстафете 4 по 50 метров Егор Павлов, Егор Сучков, Александр Харланов и Роман Ларин стали третьими с результатом 1 минута 35,58 секунды. Золотые медали выиграли представители Москвы-1 Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Павел Пахомов и Владислав Гринев (1 минута 33,89 секунды). «Серебро» — у пловцов из Санкт-Петербурга-1 Андрея Шабасова, Даниила Мельникова, Александра Попкова и Романа Шевлякова (1 минута 34,43 секунды).
В финальном заплыве на 50 метров на спине представительница Пензенской области Марина Кравченко показала второй результат (27,03 секунды), уступив только выступающей параллельным зачетом за Ямало-Ненецкий автономный округ и Калужскую область Анастасии Фесиковой (26,88 секунды), которая раньше защищала честь сурского края на внутренних соревнованиях. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга-1 Александра Папуша (27,15 секунды).
Пензенец Роман Ларин преодолел 200-метровку на спине за 1 минуту 52,52 секунды и стал серебряным призером чемпионата России. Победу праздновал представитель Татарстана-1 Григорий Тарасевич (1 минута 51,39 секунды), «бронза» поедет в Москву с Климентом Колесниковым (1 минута 52,64 секунды).
Напомним, первую медаль на состязаниях для пензенской команды завоевал Александр Харланов, выигравший «бронзу» на стометровке баттерфляем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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