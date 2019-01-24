Сборная «ГНК-Пенза» выиграла Кубок области по мини-футболу

Определился обладатель регионального Кубка по мини-футболу. В финале турнира встретились команда «ГНК-Пенза» и сборная строительного университета. Игра состоялась в ФОКе «Спутник».

В первом тайме финального матча Кубка области по мини-футболу зрители увидели три мяча в исполнении команд. Счет открыл игрок команды «ГНК-Пенза» Рамис Акжигитов, а спустя несколько минут Руслан Вельдин удвоил преимущество своего коллектива. Два пропущенных мяча раззадорили футболистов строительного университета. Спортивная злость помогла Роману Тащилину под занавес первого тайма отыграть один мяч. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу футболистов наркоконтроля, которые придерживались определенной тактики.

«Где-то и в обороне играли, бывало, и в прессинг шли. Знаем, что команда-соперница плохо выходит из-под нападения, у них плохо отработан этот элемент. Накрывали их в своей зоне и отбирали мяч», - рассказал тренер футбольной команды «ГНК-Пенза» Александр Клейменов.

Второй тайм оказался менее результативным. Зрители увидели всего один мяч. Капитан «ГНК-Пенза» Руслан Вельдин мастерски исполнил штрафной удар.

Счет 3:1 так и остался гореть на табло до окончания матча. По словам игроков команды наркоконтроля, победить удалось за счет огромного желания и напора.

«Такая равная игра, только с собой боролись. Сказалось то, что в предыдущие выходные провели две очень сложные игры, и через день отдыха состоялась эта встреча, были готовы физически, но очень тяжело морально», - сказал Руслан Вельдин.

Став обладателем Кубка области по мини-футболу команда «ГНК-Пенза» нацелилась на новый трофей. Теперь она намерены выиграть чемпионат региона (0+).