19 ноября 2017, 11:23Общество Сбившему трех женщин пензенцу грозит три года В Пензе завершено расследование дорожно-транспортного происшествия с участием трех пешеходов.

Авария произошла утром 21 июня на улице Гагарина около остановки «Часовой завод». На кадрах с видеорегистратора одного из очевидцев видно, как группа из нескольких человек начинает переходить проезжую часть. В этот момент в толпу врезается грузовая «Газель». Пострадали три женщины. Их доставили в больницу с различными травмами.

Как выяснилось по ходу следствия, 19-летний водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Свои действия он пояснил тем, что в момент проезда перекрестка отвлекся от управления своим автомобилем. Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Октябрьский районный суд. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на два года с лишением права управлением транспортом до трех лет», - рассказал следователь специализированного следственного отдела СУ УМВД России по Пензенской области Максим Курашенко.

Общество

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