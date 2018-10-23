Сбитый в Арбеково мужчина погиб на месте аварии - ГИБДД

В региональном управлении ГИБДД прокомментировали утреннюю аварию в Арбеково со сбитым пешеходом.

Как сообщили в управлении, предварительно установлено, что ДТП произошло 23 октября в 7.20 на ул. 5-й проезд Кольцова.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 1960 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1951 года рождения. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - отметили представители ведомства.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» публиковало фотографии с места происшествия, которые в редакцию прислал подписчик, пишет ИА «Пенза-Пресс».