Сбитый машиной пензенец сбежал с места аварии

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04 апреля 2017, 17:01Общество
Пензенские инспекторы разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 29 марта в 16.30.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случалась на пр. Строителей напротив дома № 42.
Водитель автомобиля «ГАЗ-31029» сбил мужчину, который ушел с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам : 59-90-34, 59-90-35, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 9.
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