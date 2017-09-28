28 сентября 2017, 19:29Общество «Сбербанк» презентовал пакет услуг для бизнеса без абонентской платы «Легкий старт» для бизнеса. «Сбербанк» презентовал пакет услуг, который предназначен, в первую очередь, для небольших компаний и начинающих предпринимателей. Новая услуга позволит открыть свое дело без лишних затрат.

Стать лучшим банком для малого бизнеса - такую задачу ставит перед собой «Сбербанк» и уверенно с ней справляется. С 1 сентября запущен новый пакет услуг «Легкий старт», который помогает сэкономить время и деньги клиентов, открывающих свое дело.

«Мы понимаем, что большой бизнес не развивается сам по себе, он растет с малого. Вот именно для предпринимателей, которые решили начать свой бизнес с нуля, создан этот продукт», - сказала управляющий Пензенским отделением «Сбербанка России» Марина Дементьева.

«Легкий старт» - это пакет услуг без абонентской платы. Теперь пользоваться приложением «Сбербанк», бизнес-картой, осуществлять платежи внутри банка в адрес юридических лиц и открыть расчетный счет можно бесплатно.

«За открытие расчетного счета клиент теперь не платит ни рубля, при стандартном открытии эта услуга стоила бы около 2000 рублей», - пояснил заместитель управляющего Пензенским отделением «Сбербанка России» Олег Калачев.

При разработке уникального продукта, в первую очередь, учитывались потребности начинающих предпринимателей. Новые клиенты при открытии расчетного счета могут рассчитывать на весомые бонусы. «Сбербанк» совместно с партнерами Google, Яндекс и Mail.ru проводит акцию, направленную на продвижение бизнеса в интернете.

«К примеру, если клиент собирается прорекламировать свою компанию на 3000 рублей, то Яндекс может плюсом добавить еще 3000 рублей. Рекламный счет станет 6000. Максимально три партнера могут предоставить бонусы на 120 тысяч рублей», - рассказал Олег Калачев.

С «Легким стартом» реализовать смелые идеи возможно без каких-либо барьеров, в том числе финансовых. Более подробную информацию о пакете услуг ищите на сайте sberbank.ru.

Общество

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