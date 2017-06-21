21 июня 2017, 12:32Общество «Сбербанк» презентовал новые корпоративные сервисы Представители пензенского отделения «Сбербанка» провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о новых корпоративных сервисах, повышении уровня клиентоориентированности и инновационных процессах в обслуживании бизнеса и предпринимательства. «Сбербанк» делает все, чтобы его сервисы и продукты экономили время клиентов и несли в себе как можно больше полезной информации.

В «Сбербанке» и его дочерних компаниях произошли значительные изменения в работе с корпоративным бизнесом. Основной акцент сделан на упрощении процесса выдачи кредитов, сокращении сроков рассмотрения кредитных сделок и существенном снижении объемов запрашиваемых документов. Внедрен целый ряд новых продуктов, которые значительно облегчают и ускоряют процедуру рассмотрения кредитных сделок. Одна из таких новинок – «Овердрафт за один день», то есть финансирование дефицита расчетного счета.

«Срок принятия решения по нему сейчас сокращен с 12, как было ранее, до одного рабочего дня. Причем если клиенты имеют расчетный счет, открытый в «Сбербанке», то в данном случае ни одного дополнительного документа запрошено не будет, потому что все имеется в стенах банка. Следующий продукт, который немного сложнее, чем «Овердрафт за один день», - это «Кредит за один день», предназначен для пополнения оборотных средств. Здесь мы также существенно сокращаем сроки принятия решения», - рассказал заместитель управляющего пензенским отделением «Сбербанка» Олег Калачев.

Отличительной особенностью этого кредитного продукта является то, что банк запрашивает минимальный пакет документов, который не превышает 5% от стандартного пакета. Решения по «Кредиту за один день» и «Овердрафту за один день» принимаются в автоматизированном режиме и не требуют выхода на традиционный кредитный комитет и одобрения прочих коллегиальных органов.

Еще одним новым продуктом «Сбербанка» является «Простой кредит», который представляет собой классическое финансирование текущей деятельности. В его рамках возможно предоставление гарантий на срок до трех лет. Срок рассмотрения заявки сокращен в два раза и составляет не более 15 рабочих дней.

Пензенское отделение «Сбербанка России» на конец 2017 года ставит перед собой цель – 85% всех решений о кредитовании должно приниматься по упрощенной схеме в рамках «Простых сделок».

«В этом году много новых технологий уже внедрилось в продуктовую линейку. «Сбербанк» активно использует технологию больших данных, возможности банка постоянно улучшаются, мы предоставляем клиентам достаточно качественные и быстрые продукты», - отметила управляющий пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

«Сбербанк» предоставляет корпоративным клиентам широкий спектр услуг для ведения бизнеса в режиме реального времени. Продукт «Самоинкассация» предназначен для внесения наличных средств на счет предприятия в любом банкомате «Сбербанка» по всей стране. Еще одна услуга – «Корпоративная карта». Она привязана к счету предприятия, пополнить или снять наличные с нее можно в любом банкомате «Сбербанка» на территории Пензенской области.

Подробнее о продуктах и услугах «Сбербанка» для юридических лиц можно узнать на сайте www.sberbank.ru, а также в офисах банка.

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