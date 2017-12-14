«Сбербанк» дарит пензенцам подарки

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14 декабря 2017, 19:15Общество
Просто платить коммуналку в банке или оплатить и получить подарок. Если вам по душе второй вариант, приходите в «Сбербанк». Он делает приятные подарки своим клиентам в преддверии Нового года. Всех жителей Пензы, которые в этом месяце решили оплатить коммунальные услуги в офисах банка, ждет небольшой, но приятный сюрприз.
В преддверии Нового года «Сбербанк» подарит чай тем, кто начнет оплачивать здесь квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Участниками специальной акции могут стать те, кто впервые придет оплачивать жилищно-коммунальные услуги в офисы этого финансового учреждения или те, кто в последнее время оплачивал коммунальные услуги не в «Сбербанке», а в других пунктах приема платежей.
«Для этого они должны обратиться в отделение «Сбербанка» и совершить оплату коммунальных платежей либо через операционного кассового сотрудника, либо через устройство самообслуживания. Затем при оплате они должны предъявить чек, что ранее оплачивали коммунальные услуги в других банках. Чек должен быть за сентябрь 2017 года и это гарантирует получение приза от банка», - объяснила руководитель офиса №14 Пензенского отделения «Сбербанка» Наталья Коженкова.
Оплатив услуги ЖКХ в декабре 2017 года в офисах «Сбербанка», участвующих в акции, можно получить гарантированный приз - пачку ароматного чая, который согреет в эту холодную декабрьскую погоду.
«В прошлом месяце я оплачивала в другом банке коммуналку, а сегодня зашла сюда. Слышала, что здесь акция проходит, оплатила квитанции, получила чай. Большое спасибо!» - рассказала клиентка «Сбербанка» Галина Белоногова.
Подробную информацию о действующем предложении можно узнать на сайте «Сбербанка» www.sberbank.ru, а также в офисах обслуживания, участвующих в акции. Они располагаются по адресам: улица Гагарина, 9; улица Ново-Терновская, 1; проспект Строителей, 122; Кижеватова, 8; Клары Цеткин, 63; Терновского, 160б; Антонова, 9 и проспект Победы, 24.
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