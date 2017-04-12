Савин проконтролирует оборудование футбольной площадки в школе №31 г. Пензы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2017, 10:01Общество
Вице-губернатор Валерий Савин провел прием граждан. В рамках приема к нему обратились пензенцы с вопросами медицинского обеспечения, предоставления жилья, правовой сферы и благоустройства.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, жительница с ул. Минской от имени родительской общественности школы №31 г. Пензы попросила помочь привести в порядок школьную футбольную площадку.
«На улице уже тепло и сухо, а на футбольном поле – лужи и чернозем. Нужно подсеять травяное покрытие, покрасить ворота, натянуть сетки», - сказала она.
Обустроить школьную площадку Валерий Савин поручил управлению образования г. Пензы, он также напомнил, что в регионе действует федеральный проект по благоустройству жилых микрорайонов «Наш двор», пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Будет выделено достаточно финансовых средств как из федерального, так и из областного бюджета. Жители сами будут решать, что именно нужно благоустроить», - отметил вице-губернатор.
12 апреля 2017, 17:04В Пензе 12 апреля вспоминают покоривших космос земляков
12 апреля 2017, 16:34В Никольске из-за прорыва плотины затопило дворы
12 апреля 2017, 16:01В Сосноборском районе мужчина убил брата за отказ выпить странный алкоголь
12 апреля 2017, 15:29Спикеры АвтоПро обсудят новые тенденции продаж автозапчастей на экспозиции SIA’2017...
12 апреля 2017, 15:03В Пензе автобусы пройдут тотальные проверки
12 апреля 2017, 14:29В Пензе изменится маршрут автобуса №44
12 апреля 2017, 14:01В Пензе родители начали оформлять детей в летние лагеря
12 апреля 2017, 13:36В Пензе продлили принудительное лечение лидеру «бековских затворников»