12 апреля 2017, 10:01Общество Савин проконтролирует оборудование футбольной площадки в школе №31 г. Пензы Вице-губернатор Валерий Савин провел прием граждан. В рамках приема к нему обратились пензенцы с вопросами медицинского обеспечения, предоставления жилья, правовой сферы и благоустройства.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, жительница с ул. Минской от имени родительской общественности школы №31 г. Пензы попросила помочь привести в порядок школьную футбольную площадку.

«На улице уже тепло и сухо, а на футбольном поле – лужи и чернозем. Нужно подсеять травяное покрытие, покрасить ворота, натянуть сетки», - сказала она.

Обустроить школьную площадку Валерий Савин поручил управлению образования г. Пензы, он также напомнил, что в регионе действует федеральный проект по благоустройству жилых микрорайонов «Наш двор», пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Будет выделено достаточно финансовых средств как из федерального, так и из областного бюджета. Жители сами будут решать, что именно нужно благоустроить», - отметил вице-губернатор.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/departament/news/savin_priem_11_aprelya.jpg