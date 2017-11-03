03 ноября 2017, 17:07Общество Савин отметил важность иммунизации от гриппа работников пищепрома На заседании межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области обсудили вопрос проведения иммунизации населения против гриппа.

По данным заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Александра Крымова, в течение 43-й недели 2017 года в регионе зарегистрировали 1619 случаев ОРВИ, это ниже эпидпорога на 46,3%.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости не изменился. Случаев заболеваний гриппом в области не регистрировано, сообщает пресс-центр облправительства.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин обратил внимание присутствующих на важность работы по иммунизации населения за счет внебюджетных источников финансирования.

«В первую очередь, это касается работников предприятий, относящихся к сферам птицеводства и животноводства региона. Необходимо привить от гриппа не только сотрудников, но и членов их семей. Главам районов, где есть такие предприятия, надо взять эту работу под личный контроль», - отметил он.

В ходе совещания было принято решение рекомендовать руководителям предприятий пищевой промышленности усилить внимание к необходимости вакцинации своего персонала, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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