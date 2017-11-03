Савин отметил важность иммунизации от гриппа работников пищепрома

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03 ноября 2017, 17:07Общество
На заседании межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области обсудили вопрос проведения иммунизации населения против гриппа.
По данным заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Александра Крымова, в течение 43-й недели 2017 года в регионе зарегистрировали 1619 случаев ОРВИ, это ниже эпидпорога на 46,3%.
По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости не изменился. Случаев заболеваний гриппом в области не регистрировано, сообщает пресс-центр облправительства.
Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин обратил внимание присутствующих на важность работы по иммунизации населения за счет внебюджетных источников финансирования.
«В первую очередь, это касается работников предприятий, относящихся к сферам птицеводства и животноводства региона. Необходимо привить от гриппа не только сотрудников, но и членов их семей. Главам районов, где есть такие предприятия, надо взять эту работу под личный контроль», - отметил он.
В ходе совещания было принято решение рекомендовать руководителям предприятий пищевой промышленности усилить внимание к необходимости вакцинации своего персонала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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