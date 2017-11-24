Савин отчитался перед Голодец о показателях смертности и рождаемости

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24 ноября 2017, 12:05Общество
Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял участие в видеоселекторном совещании под председательством зампреда правительства России Ольги Голодец.
На совещании обсудили вопросы естественного движения населения. Рассмотрели число умерших по основным классам причин смертности за девять месяцев 2017 года в субъектах страны, а также меры по повышению рождаемости.
По уровню смертности Пензенская область занимает в России 62 место, среди субъектов Приволжского Федерального округа – 12 место. В регионе смертность уменьшилась на 2,1%, с 14,6 до 14,3 на 1000 населения, сообщает пресс-центр облправительства.
«В Пензенской области сохраняется положительная динамика по сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте. За 10 месяцев текущего года этот показатель снизился на 7,7%: с 506,4 до 470,4 на 100 тысяч человек трудоспособного возраста», - прокомментировал демографическую ситуацию Валерий Савин.
Вице-губернатор добавил, что в Пензенской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 72,12 до 72,53 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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