24 ноября 2017, 12:05Общество Савин отчитался перед Голодец о показателях смертности и рождаемости Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял участие в видеоселекторном совещании под председательством зампреда правительства России Ольги Голодец.

На совещании обсудили вопросы естественного движения населения. Рассмотрели число умерших по основным классам причин смертности за девять месяцев 2017 года в субъектах страны, а также меры по повышению рождаемости.

По уровню смертности Пензенская область занимает в России 62 место, среди субъектов Приволжского Федерального округа – 12 место. В регионе смертность уменьшилась на 2,1%, с 14,6 до 14,3 на 1000 населения, сообщает пресс-центр облправительства.

«В Пензенской области сохраняется положительная динамика по сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте. За 10 месяцев текущего года этот показатель снизился на 7,7%: с 506,4 до 470,4 на 100 тысяч человек трудоспособного возраста», - прокомментировал демографическую ситуацию Валерий Савин.

Вице-губернатор добавил, что в Пензенской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 72,12 до 72,53 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/23/18010286

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