Савельев: Сложившие полномочия депутаты могут вновь баллотироваться

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26 апреля 2017, 19:18Общество
В Пензе на сессии народные избранники рассмотрели вопрос о сложении полномочий троими из них. Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове и Борисе Дрякине.
Напомним, 24 апреля три депутата в открытом письме, опубликованном в СМИ, заявили о добровольном сложении полномочий.
«У депутатов Сакмаева Андрей Анатольевича, Седова Сергея Алексеевича и Дрякина Бориса Борисовича имеется собственное заявление о сложении полномочий, это решение было принято. По трем округам будут назначены довыборы, по закону депутаты имеют право вновь баллотироваться», - сказал глава г. Пензы Валерий Савельев.
Глава города Пензы Валерий Савельев пояснил, что довыборы в Пензенскую городскую Думу пройдут в ближайший единый день голосования в сентябре.
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