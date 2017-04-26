26 апреля 2017, 19:18Общество Савельев: Сложившие полномочия депутаты могут вновь баллотироваться В Пензе на сессии народные избранники рассмотрели вопрос о сложении полномочий троими из них. Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове и Борисе Дрякине.

Напомним, 24 апреля три депутата в открытом письме, опубликованном в СМИ, заявили о добровольном сложении полномочий.

«У депутатов Сакмаева Андрей Анатольевича, Седова Сергея Алексеевича и Дрякина Бориса Борисовича имеется собственное заявление о сложении полномочий, это решение было принято. По трем округам будут назначены довыборы, по закону депутаты имеют право вновь баллотироваться», - сказал глава г. Пензы Валерий Савельев.

Глава города Пензы Валерий Савельев пояснил, что довыборы в Пензенскую городскую Думу пройдут в ближайший единый день голосования в сентябре.

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