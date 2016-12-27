27 декабря 2016, 20:01Политика

Савельев рассказал о проделанной работе в 2016 году. Интервью

Глава города Пензы Валерий Савельев рассказал о проделанной работе Пензенской Думы в 2016 году.

Политика
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