06 июля 2017, 17:31Общество Савельев проверил, как организован отдых детей в лагере «Строитель» Глава Пензы Валерий Савельев проверил качество организации летнего отдыха в детском оздоровительном лагере «Строитель», расположенном в Городищенском районе.

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев рассказал Валерию Савельеву о том, что в рамках подготовки лагеря к приему детей было проведено лицензирование скважин питьевой воды, сделаны ревизия и ремонт водопроводной и канализационной системы, произведен ремонт полов, замена внутренних дверей в корпусе №2, частично отремонтирован пищеблок, раздевалки, туалеты, лестничные клетки, часть обеденных залов, а также произведен частичный ремонт бассейна.

Во вторую смену, стартовавшую 1 июля, в «Строитель» приехали отдыхать 502 ребенка. Всего в лагере - три смены, каждая длится 21 день.

Дети живут в двухэтажных корпусах, в комнатах по четыре-шесть человек. Душ, умывальники и туалет находятся на этаже.

Глава города отметил, что в спальнях - чисто и уютно, наличие горячей воды в санитарных блоках, порядок.

Далее Валерий Савельев осмотрел комнаты кружковой работы, костюмерную, актовый и тренажерный залы.

Большое значение в лагере уделяется спортподготовке: среди детей проводят спартакиады, соревнования по футболу, мини-футболу, пионерболу, стритболу, баскетболу, волейболу, легкоатлетические эстафеты, походы за пределы лагеря, а также «Веселые старты», чемпионаты по настольному теннису, АРМ-реслингу, шахматам и шашкам. Победителей конкурсов и соревнований награждают дипломами, грамотами, сладкими призами, памятными сувенирами.

По словам Юрия Голодяева, в следующем году нужно завершить ремонт столовой. На это и на устранение остальных недостатков, выявленных Роспотребнадзором, будет необходимо 7, 7 миллиона рублей. Валерий Савельев заверил начальника образования, что данный вопрос будет вынесен на комиссию по бюджету Пензенской городской Думы и необходимые средства постараются изыскать.

Осмотрев медицинский лазарет, Валерий Савельев отметил, что лечебница размещена в двухэтажном комфортабельном корпусе, лечебные палаты расположены на втором этаже в двух разных частях здания, чтобы больные с кишечными инфекциями и простудными заболеваниями не контактировали друг с другом; на первом этаже располагаются приемное отделение, смотровой и процедурный кабинеты.

Глава Пензы похвалил медперсонал за наличие всех необходимых лекарств, в том числе - готовой сыворотки от укуса ядовитых змей.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, Валерий Савельев в целом остался доволен увиденным, однако не обошлось и без критики. В старых душевых, расположенных в отдельно стоящих зданиях в самом конце лагерной территории, не были закрыты окна, как и дверь в подвал в одном из корпусов.

«Дети спокойно могут проникнуть внутрь, пораниться или заблудиться в подвале. Во избежание несчастных случаев доступ в указанные объекты нужно перекрыть незамедлительно. Свой рабочий день директор лагеря должен начинать с обхода территории, отмечать все недостатки и по возможности устранять их в оперативном режиме», - призвал Валерий Савельев.

Также глава города отметил, что вода в бассейне - грязная, а плитка возле него в некоторых местах поколота или отсутствует, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Дети могут пораниться. Нужно привести все в надлежащее состояние», - поручил он.

«Также необходимо проверить, соответствует ли нормам освещенности количество ламп в комнатах кружковой работы, срок годности медикаментов и при подготовке лагеря на следующий год включить в план асфальтирование пешеходных дорожек. В целом работа администрация лагеря заслуживает удовлетворительной оценки. Дети довольны, а это самое главное», - резюмировал Валерий Савельев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pgduma.ru/news/stroitel-lager/