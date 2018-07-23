Савельев поблагодарил работников торговли за их труд

«Значимость вашей работы сложно переоценить. От вашего профессионализма и мастерства зависят широкий ассортимент товаров в магазинах, достойный уровень сервиса, качество жизни пензенцев, а также, во многом, их настроение.

Вы осваиваете современные принципы работы, улучшаете культуру обслуживания населения и открываете новые перспективы развития отрасли.

Спасибо вам за ваш труд! Я уверен, что ваши энергия, опыт и трудолюбие помогут сделать жизнь горожан еще более комфортной и уютной.

Я благодарю ветеранов отрасли, которые отдали десятки лет своей работе, а сегодня являются опытными наставниками молодежи. Примите самые искренние слова благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу.

В этот праздничный день желаю всем работникам торговли - от рядовых сотрудников до руководителей предприятий - крепкого здоровья, сил, личного счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов на трудовом посту на благо экономического и социального развития Пензы!

Пусть улыбки покупателей станут достойной наградой за ваш нелегкий труд!» - говорится в поздравлении.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».