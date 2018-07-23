Савельев поблагодарил работников торговли за их труд

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23 июля 2018, 16:36Общество
Глава Пензы Валерий Савельев поздравил работников торговли с профессиональным праздником.
«Значимость вашей работы сложно переоценить. От вашего профессионализма и мастерства зависят широкий ассортимент товаров в магазинах, достойный уровень сервиса, качество жизни пензенцев, а также, во многом, их настроение.
Вы осваиваете современные принципы работы, улучшаете культуру обслуживания населения и открываете новые перспективы развития отрасли.
Спасибо вам за ваш труд! Я уверен, что ваши энергия, опыт и трудолюбие помогут сделать жизнь горожан еще более комфортной и уютной.
Я благодарю ветеранов отрасли, которые отдали десятки лет своей работе, а сегодня являются опытными наставниками молодежи. Примите самые искренние слова благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу.
В этот праздничный день желаю всем работникам торговли - от рядовых сотрудников до руководителей предприятий - крепкого здоровья, сил, личного счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов на трудовом посту на благо экономического и социального развития Пензы!
Пусть улыбки покупателей станут достойной наградой за ваш нелегкий труд!» - говорится в поздравлении.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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