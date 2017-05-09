Савельев: Победа в Великой Отечественной войне для каждого из нас особенно значима

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2017, 15:33Общество
Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с Днем Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Уважаемые пензенцы, дорогие ветераны, примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Великой Победы!
В истории нашего Отечества было много знаменательных событий, но Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для каждого из нас особенно значима. Этот праздник стал символом героизма, мужества, стойкости и отваги людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, защитивших мир от фашизма и подаривших нам право на жизнь.
Мы помним о тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Величайший подвиг защитников Отечества всегда будет служить примером верности долгу и преданности Родине для всех поколений.
От всей души желаю весеннего праздничного настроения, доброго здоровья, счастья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!» – говорится в поздравлении Валерия Савельева.
09 мая 2017, 17:02Рекордное число пензенцев приняло участие в шествии «Бессмертного полка»
09 мая 2017, 16:55В Пензе состоялось открытие сквера «Бессмертный полк»
09 мая 2017, 16:45В Пензе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2017, 16:37В Пензе на 9 Мая прошли митинг и военный парад
09 мая 2017, 16:32В Пензе отслужили молебен о павших в ВОВ
09 мая 2017, 16:29На пензенских кладбищах почтили память воинов ВОВ
09 мая 2017, 16:23Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы
09 мая 2017, 15:55Пензенец под действием наркотиков спровоцировал смертельное ДТП