Саратовская делегация приехала перенимать опыт пензенских застройщиков

Делегация из Саратова приехала перенимать опыт строительной группы «Рисан». 27 июля Пензу посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время осмотра ЖК «Фаворит» он заявил, что опыт местных застройщиков нужно тиражировать по всей стране. Именно после этих слов в областной центр прибыли представители администрации и строительных компаний из Саратова, посмотреть, что ценного и полезного они смогут внедрить на своей территории.

Площадки для фитнеса, зоны с уличными тренажерами и даже отдельная трасса, по которой можно кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Это не парк отдыха и развлечений, а дворовые территории жилого комплекса «Фаворит» от строительной группы «Рисан».

«Зимой здесь будет хоккейная коробка, зальют лед, и дети будут играть. Еще трибуну сделали, я такого решения нигде не видел в Саратове, это очень здорово», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Образец благоустройства и территория для жизни». Так отозвался о жилом комплексе «Фаворит» депутат Госдумы Николай Панков, который возглавил саратовскую делегацию. Гости из соседнего региона приехали в Пензу, чтобы изучить опыт строительной группы «Рисан» неслучайно. Ведь побывавший там совсем недавно спикер Госдумы пообещал законодательно обязать застройщиков возводить жилье вместе с социальной инфраструктурой и благоустроенными зонами отдыха. Именно так, как делают сейчас в Пензе.

«Вы продаете людям образ жизни. Наверное, это главное, потому что еще есть ряд строительных организаций, которые пока просто строят жилье, а дальше выходишь в кирзовых сапогах и тонешь», - сказал Николай Панков.

Ландшафтный двор-парк в жилищном комплексе «Фаворит» вошел в число лучших объектов благоустройства в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Из 12 гектаров общей строительной площади двор занимает свыше двух с половиной. Строители начинают обустраивать площадки для отдыха и спорта параллельно с возведением новых объектов. Представители саратовской делегации отметили ценность такого подхода.

«Был не на всех саратовских стройках, но есть где хлам и строительный мусор. Всегда говорил, что уже другая культура, когда люди живут, а рядом возводятся дома», - рассказал Николай Панков.

В жилой комплекс сегодня входят семь домов, еще два находятся на стадии возведения. В целом, по проекту, на Западной поляне будут возвышаться 12 современных многоэтажек.

«Коллег принято не хвалить, а найти ошибки, но нам дана хорошая оценка. Мы многих ребят знаем, дружим, общаемся, обмениваемся опытом», - сказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Представители делегации также отметили высокий уровень обеспечения безопасности территории. По словам депутата Госдумы Николая Панкова, пензенский опыт обязательно будут перенимать саратовские застройщики.