Саратовцы будут перенимать пензенский опыт по переселению из ветхого жилья

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14 августа 2019, 18:09Политика
На своей странице в Facebook мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о визите саратовской делегации 14 августа.
По словам главы городской администрации, Пенза продолжает плотное сотрудничество с Саратовом в рамках заключенного ранее соглашения.
«Сегодня в Пензе находятся глава муниципального образования Михаил Исаев, его заместители и главы некоторых районов. Коллеги интересуются нашим опытом по выстраиванию работы с застройщиками в части благоустройства прилегающих к новым домам территорий, обеспечению развивающихся районов образовательными учреждениями. Также обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья - коллеги намерены пойти по нашему пути, строить многоквартирные дома для этих целей», - сообщил Виктор Кувайцев.
Ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что саратовская делегация посетит несколько жилищных комплексов и строящийся Спасский кафедральный собор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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