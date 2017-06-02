04 июня 2017, 15:26Криминал Саратовца задержали за угон машины у приятеля Попытался угнать «девятку» у своего же приятеля. В Пензе сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Саратовской области, который позарился на чужой автомобиль.

«Когда владелец автомашины и девушка вышли из салона, подозреваемый увидел, что ключи остались в замке зажигания. Он воспользовался моментом, сел за руль и скрылся. Хозяин автомашины попытался предотвратить угон, но тот сбил его и продолжил движение», - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Задержанный дал признательные показания. По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криминал

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