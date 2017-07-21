21 июля 2017, 16:32Общество Самыми популярными в пензенских МФЦ стали услуги МВД и Росреестра В первой половине 2017 года в МФЦ Пензенской области поступило около 667 тысяч сообщений от жителей региона.

«Наиболее популярными услугами оказались регистрация прав на недвижимость, предоставление сведений из УМВД России и Управления Росреестра, а также выдача паспорта и справок о несудимости», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

От общего количества предоставленных услуг они составили более трети, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Так, граждане воспользовались услугами Росреестра 179 213 раз, по линии МВД зафиксировали 86 751 обращение.

Количество обращений жителей области в МФЦ в 2017 году выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в регионе действует 33 офиса МФЦ. В них предоставляется около 300 муниципальных, региональных и федеральных госуслуг.

В перспективе до конца 2017 года планируется расширение перечня услуг Федеральной налоговой службы по сдаче налоговых деклараций и предоставление услуг ЗАГС, говорится в сообщении.

Общество

просмотров 47

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://econom.pnzreg.ru/news/2017/07/21/11412593