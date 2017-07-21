Самыми популярными в пензенских МФЦ стали услуги МВД и Росреестра

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 июля 2017, 16:32Общество
В первой половине 2017 года в МФЦ Пензенской области поступило около 667 тысяч сообщений от жителей региона.
«Наиболее популярными услугами оказались регистрация прав на недвижимость, предоставление сведений из УМВД России и Управления Росреестра, а также выдача паспорта и справок о несудимости», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.
От общего количества предоставленных услуг они составили более трети, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Так, граждане воспользовались услугами Росреестра 179 213 раз, по линии МВД зафиксировали 86 751 обращение.
Количество обращений жителей области в МФЦ в 2017 году выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в регионе действует 33 офиса МФЦ. В них предоставляется около 300 муниципальных, региональных и федеральных госуслуг.
В перспективе до конца 2017 года планируется расширение перечня услуг Федеральной налоговой службы по сдаче налоговых деклараций и предоставление услуг ЗАГС, говорится в сообщении.
21 июля 2017, 18:52В Спасском районе в результате аварии скончалась женщина
21 июля 2017, 18:48В Пензе из роддома выписали тройняшек
21 июля 2017, 18:44В Пензе официально разрешили купаться только на одном пляже
21 июля 2017, 18:37Пензенцы могут бесплатно посещать бассейны
21 июля 2017, 18:33В Пензе пройдет выставка работ двух великих художников
21 июля 2017, 18:29В Городищенском районе злоумышленники сливали дизельное топливо
21 июля 2017, 18:24На ремонт школ в Кузнецке выделят 350 млн рублей
21 июля 2017, 18:21Пензенский колледж готовится к конкурсу профмастерства