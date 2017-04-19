19 апреля 2017, 09:37Общество Самый богатый депутат Пензенской области заработал более 70 млн руб Председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Континент» Борис Кулагин задекларировал за 2016 год доход в размере 70,8 млн рублей, став самым богатым депутатом Законодательного Собрания Пензенской области.

По сравнению с 2015 годом, доход Бориса Кулагина вырос более чем в пять раз – с 13 до 70,8 миллионов рублей. В собственности у депутата находятся земельный участок (1498 кв. м) и жилой дом (485,4 кв. м), а также два прицепа и три внедорожника – два Lexus LХ 570 и UAZ Patriot.

Как пояснили в пресс-службе регионального Заксобрания, на предприятиях, которые возглавляет Борис Кулагин (в ГК «Континент» входят ООО «Бековский сахарный завод», ООО «Пензенский мир продуктов», агрофирмы «Вертуновское» и «Красная горка», а также ООО «Регион-Сахар), трудятся более 1300 человек, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Налоговые отчисления в бюджет в 2016 году составили 468 млн рублей. Основные проекты по модернизации производства, развитию бизнеса реализуются за счет частного капитала и кредитов банков, без привлечения бюджетных средств», – подчеркнули в пресс-службе ЗакСобра.

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