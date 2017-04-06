06 апреля 2017, 12:29Общество Самых чистоплотных пензенцев поощрят премией в 100 тыс. руб В Пензе мэр города Виктора Кувайцева провел совещание по благоустройству. Участники встречи рассмотрели задачи, которые надо решить в рамках «санитарной пятницы» 7 апреля и на субботнике 8 апреля.

По словам мэра, победители месячника по благоустройству получат премии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Отличившиеся на месячнике по благоустройству получат премии. Район занявший первое место по итогам месячника по благоустройству получит премию в размере - 100тыс. руб., за 2-е место - 75 тыс.руб., за 3-е – 50 тыс.рублей», - сказа глава администрации города.

Виктор Кувайцев также сообщил, что пензенцы предложили территорию у монумента Славы на проспекте Победы со стороны улицы Карпинского сделать тематическим и назвать «Сквер Бессмертного полка», отметили в мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/9a3/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/9a380edf33d3eb9e6b63382a728907d8.jpg