Самых чистоплотных пензенцев поощрят премией в 100 тыс. руб

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06 апреля 2017, 12:29Общество
В Пензе мэр города Виктора Кувайцева провел совещание по благоустройству. Участники встречи рассмотрели задачи, которые надо решить в рамках «санитарной пятницы» 7 апреля и на субботнике 8 апреля.
По словам мэра, победители месячника по благоустройству получат премии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Отличившиеся на месячнике по благоустройству получат премии. Район занявший первое место по итогам месячника по благоустройству получит премию в размере - 100тыс. руб., за 2-е место - 75 тыс.руб., за 3-е – 50 тыс.рублей», - сказа глава администрации города.
Виктор Кувайцев также сообщил, что пензенцы предложили территорию у монумента Славы на проспекте Победы со стороны улицы Карпинского сделать тематическим и назвать «Сквер Бессмертного полка», отметили в мэрии.
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