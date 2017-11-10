Самолеты из Пензы полетят в Шереметьево

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12 ноября 2017, 13:02Общество
C 13 ноября из Пензы на постоянной основе будут организованы полеты в московский аэропорт «Шереметьево». Рейсы авиакомпании «РусЛайн» по зимнему расписанию будут осуществляться по рабочим дням, в обоих направлениях. Вылет из Пензы в Москву - в 7.10, из Шереметьево в Пензу - в 15.50.
«Пассажир летит в другой аэропорт, возможны подстыковки, полеты за границу и так далее, поэтому Руслайн принял решение перебазироваться в Шереметьево - это один утренний рейс, который был в Домодедово. В советские времена во Внуково, Быково летали, Домодедово. Ну вот сейчас в Шереметьево попробуем», - прокомментировал директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков.
Полеты будут выполняться на современных воздушных судах «Си-ар-джей». Это пассажирские реактивные самолеты, по скорости сравнимые с более крупными машинами, но более экономичные. Вместимость салона - 90 человек.
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