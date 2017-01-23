23 января 2017, 19:11Общество Самокутяева избрали председателем Пензенского землячества Межрегиональную общественную организацию, которая объединяет уроженцев Пензенской области, ныне живущих и работающих в столице, возглавил Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев.

Не забывать свои корни - один из основных жизненных принципов Героя России, летчика-космонавта Александра Самокутяева. Уроженец Сурского края, и покидая Землю, всегда помнил о своей малой родине. Об этом он рассказал на конференции, посвященной 25-летию межрегиональной общественной организации Пензенское землячество, которая прошла в Московском доме национальностей.



«Я всегда подчеркивал, даже момент был с выбором позывного, когда я выбирал «Тарханы», я как раз хотел этим подчеркнуть важность земли, откуда я вышел, и где мои корни», - отметил летчик-космонавт, герой России Александр Самокутяев.

Пензенское землячество на протяжении четверти века оказывает содействие укреплению научных, культурных и экономических связей между Пензенской областью, Москвой и другими субъектами Российской Федерации. Реализует различные социальные и культурные проекты. Одним из вопросов повестки дня конференции стало избрание нового председателя организации. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил рассмотреть кандидатуру Александра Самокутяева на этот пост.



«Александр Михайлович мне сказал, что он примет за честь такое решение. Будет вместе с вами работать по развитию региона, объединению и развитию пензенского землячества в Москве и Московской области», - сказал Иван Белозерцев.



Инициативу губернатора члены организации поддержали единогласно. Новым председателем Пензенского землячества в Москве стал Александр Самокутяев.

«Я принимаю ответственность и сложность этого порученного мне обязательства, я постараюсь», - сказал Александр Самокутяев.



Заместителями председателя землячества были избраны Владимир Рузляев и Рашит Ижбердиев. Председателем ревизионной комиссии стал депутат Государственной Думы Иван Фирюлин.

Общество

просмотров 77