10 апреля 2017, 11:31Общество Самокутяев посетил в Пензе открытие первенства детской лиги плавания Турнир в честь героев космоса. В Пензе стартовало открытое первенство детской лиги плавания «Поволжье», посвященное Дню космонавтики. В 2017 году почетным гостем церемонии открытия соревнований вместе с губернатором области стал первый пензенский летчик-космонавт, герой России Александр Самокутяев.

Новый дворец водного спорта «Дельфин» в Спутнике впервые принимает столь масштабные соревнования. 650 пловцов из 30 городов страны стали участниками открытого первенства детской лиги плавания «Поволжье».



«Хочу поблагодарить вас за то, что вы на присутствуете на проведении соревнований на Пензенской земле, в прекрасном дворце водного спорта, который мы открыли месяц назад. Это дань уважения заслугам пензенских спортсменов», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Турнир посвятили Дню космонавтики и конкретному человеку – летчику-космонавту, герою России и уроженцу Сурского края Александру Самокутяеву.



«Мы начали говорить о наших героях, которые живут в Пензе, чтобы дети знали их. На фоне этого родилась такая идея, плюс в 2016 году у космонавтики был юбилей - 55 лет, к этому мы приурочили такое соревнование», - пояснил председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Соревнования в честь пензенского космонавта проходят во второй раз, но впервые с участием живой легенды. В 2016 году в это время Александр Самокутяев как раз готовился выйти в космос в третий раз, поэтому приехать на турнир не смог. Найти время в плотном графике космонавту не так просто.



«У нас очень большая нагрузка на этот период, все расписано по дням и по часам, по несколько встреч в день проводим. Что касается Города Спутника и дворца, конечно, они производит очень большое впечатление», - рассказал Александр Самокутяев.



Большинство спортсменов турнира - из Пензенской области. Более 300 человек от 9 до 17 лет - представители практически каждого района региона. Все они гордятся героем-земляком.



Соревнования во дворце водного спорта в Спутнике длились три дня. Победителям вручили грамоты и медали. Главный приз - переходящий Кубок первенства.

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