Самарский пенсионер пытался откупиться за пьяную езду в Пензенской области

В Пензенской области за покушение на взятку полицейскому осудили 62-летнего самарца.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле 2019 года инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял пьяный пенсионер. Когда правоохранитель повел водителя в служебную машину для освидетельствования, тот предложил ему взятку, чтобы его отпустили, но полицейский отказал мужчине.

При оформлении документов в отделе полиции пенсионер попробовал дать взятку снова. На этот раз он предложил лейтенанту 30 тысяч рублей. Правоохранитель сообщил об этом дежурному.

В результате пенсионеру назначили два года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».