Самарский пенсионер пытался откупиться за пьяную езду в Пензенской области

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08 июля 2019, 12:04Криминал
В Пензенской области за покушение на взятку полицейскому осудили 62-летнего самарца.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле 2019 года инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял пьяный пенсионер. Когда правоохранитель повел водителя в служебную машину для освидетельствования, тот предложил ему взятку, чтобы его отпустили, но полицейский отказал мужчине.
При оформлении документов в отделе полиции пенсионер попробовал дать взятку снова. На этот раз он предложил лейтенанту 30 тысяч рублей. Правоохранитель сообщил об этом дежурному.
В результате пенсионеру назначили два года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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