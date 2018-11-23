Самарский медуниверситет проведет для пензенцев «день открытых дверей»

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23 ноября 2018, 10:01Образование
Пензенских школьников, выпускников колледжей, а также их родителей приглашают на «день открытых дверей» (0+), который проведет Самарский государственный медицинский университет.
В городе Кузнецке мероприятие состоится 24 ноября в 12.00 по адресу: ул. Ленина, 236. В Пензе – 25 ноября в 11.00 в конференц-зале областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова на ул. Лермонтова, 28, сообщили в пресс-центре облправительства.
В ходе «дня открытых дверей» все пришедшие смогут задать волнующие вопросы, касающиеся обучения в вузе, пообщаться с будущими преподавателями и администрацией учебного заведения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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