Самарский медуниверситет проведет для пензенцев «день открытых дверей»

Пензенских школьников, выпускников колледжей, а также их родителей приглашают на «день открытых дверей» (0+), который проведет Самарский государственный медицинский университет.

В городе Кузнецке мероприятие состоится 24 ноября в 12.00 по адресу: ул. Ленина, 236. В Пензе – 25 ноября в 11.00 в конференц-зале областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова на ул. Лермонтова, 28, сообщили в пресс-центре облправительства.

В ходе «дня открытых дверей» все пришедшие смогут задать волнующие вопросы, касающиеся обучения в вузе, пообщаться с будущими преподавателями и администрацией учебного заведения, пишет ИА «Пенза-Пресс».