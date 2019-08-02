Самарский «гастролер» забрал из магазина дорогие украшения

Более 150 граммов золота украл 30-летний житель Кабардино-Балкарии в одном из торговых центров Пензы. Мужчина возвращался из Москвы в Самару на попутной машине.

В Пензу он заехал ненадого, только чтобы купить продукты в дорогу. Зайдя в торговый центр, мужчина заметил открытую витрину с ювелирными украшениями.

«Подозреваемый убедился, что продавцы отвлеклись на других клиентов, открыл витрину и похитил ювелирные изделия. После сразу покинул ТЦ. Водителю автомобиля он ничего не сообщил о своем поступке и добрался на попутке в Самару, где похищенные вещи сдал в ломбард», - рассказал Олег Буканов, заместитель начальника следственного управления УМВД России по городу Пензе.

Злоумышленник похитил пять цепочек, два браслета для часов и три каучуковых браслета с золотыми застежками. Ущерб составил более

700 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.