Самарский «гастролер» забрал из магазина дорогие украшения

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04 августа 2019, 15:46Общество
Более 150 граммов золота украл 30-летний житель Кабардино-Балкарии в одном из торговых центров Пензы. Мужчина возвращался из Москвы в Самару на попутной машине.
В Пензу он заехал ненадого, только чтобы купить продукты в дорогу. Зайдя в торговый центр, мужчина заметил открытую витрину с ювелирными украшениями.
«Подозреваемый убедился, что продавцы отвлеклись на других клиентов, открыл витрину и похитил ювелирные изделия. После сразу покинул ТЦ. Водителю автомобиля он ничего не сообщил о своем поступке и добрался на попутке в Самару, где похищенные вещи сдал в ломбард», - рассказал Олег Буканов, заместитель начальника следственного управления УМВД России по городу Пензе.
Злоумышленник похитил пять цепочек, два браслета для часов и три каучуковых браслета с золотыми застежками. Ущерб составил более
700 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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