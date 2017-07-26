Сайт телеканала «Экспресс» подвергся хакерской атаке 26 июля

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26 июля 2017, 13:38Общество
Днем 26 июля сайт телеканала «Экспресс» подвергся хакерской атаке.
Пользователи некоторое время не имели доступа к новостям и материалам телеканала.
Программистам и системным администраторам сайта успешно удалось отбить атаку. В районе 13 часов дня доступ к материалам телеканала был восстановлен.
Приносим извинения нашим пользователям за доставленные неудобства!
DoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему, которая приводит к отказу ее работы, полному или частичному. Она также проводится для овладения данными, хранящимися в системе.
Эксперты отмечают, что чаще всего это — мера экономического давления: потеря показателей, рейтингов сайтов, простой службы, приносящей доход. Это существенно бьет «цель» по карману.
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