26 июля 2017, 13:38Общество Сайт телеканала «Экспресс» подвергся хакерской атаке 26 июля Днем 26 июля сайт телеканала «Экспресс» подвергся хакерской атаке.

Пользователи некоторое время не имели доступа к новостям и материалам телеканала.

Программистам и системным администраторам сайта успешно удалось отбить атаку. В районе 13 часов дня доступ к материалам телеканала был восстановлен.

Приносим извинения нашим пользователям за доставленные неудобства!

DoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему, которая приводит к отказу ее работы, полному или частичному. Она также проводится для овладения данными, хранящимися в системе.

Эксперты отмечают, что чаще всего это — мера экономического давления: потеря показателей, рейтингов сайтов, простой службы, приносящей доход. Это существенно бьет «цель» по карману.

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