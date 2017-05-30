Сайт «Пенза-Пресс» теперь адаптирован под смартфоны

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30 мая 2017, 16:29Общество
Информационное агентство «Пенза-Пресс» стало ближе к своим читателям, которые привыкли узнавать новости на ходу посредством своих смартфонов.
Мы запустили адаптивную версию нашего сайта под мобильные устройства. Теперь пензенские владельцы современных гаджетов могут не только получать оперативную и достоверную информацию о событиях нашего региона, но и делать это в максимально удобном для себя формате, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Приятный дизайн, интуитивное меню и быстрая загрузка страниц – это лишь несколько преимуществ обновленного сайта.
В ноябре 2017 года ИА «Пенза-Пресс» отпразднует 10-летие, поэтому мобильная версия - только первый из приятных сюрпризов, который приготовила команда в этот юбилейный год.
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