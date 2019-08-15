Сайт «Пенза-Пресс» подвергся DDoS-атаке

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DDoS-атака — хакерская атака на вычислительную систему, приводящая к ее отказу, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен. Отказ «вражеской» системы может быть и шагом к овладению системой (если в нештатной ситуации ПО выдает какую-либо критическую информацию — например, версию, часть программного кода и т. д.).



Но чаще это мера экономического давления: потеря простой службы, приносящей доход, счета от провайдера и меры по уходу от атаки ощутимо бьют «цель» по карману. В настоящее время DoS- и DDoS-атаки наиболее популярны, так как позволяют довести до отказа практически любую систему, не оставляя юридически значимых улик [справка по материалам wikipedia.org], пишет ИА «Пенза-Пресс».